7,5 milyon gurbetçi ekmeğinin peşinde dünyada koşturuyor

Toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye’nin 7,5 milyon vatandaşı da yurt dışında yaşıyor. Bunun yaklaşık 6,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde ikamet ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’in paylaştığı bilgilere göre, nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükûmet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor. Yine bin 707 öğretmen, 141 okutman yurt dışında görevli bulunuyor. 1.558 din görevlisi de yurt dışında hizmet veriyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, doğum, askerlik, evlilik, adli konular, ölüm, noter ve nüfus başta olmak üzere 70’i aşkın türde konsolosluk hizmeti veriliyor. Türkiye’nin dış misyonlarında 2002’de verilen konsolosluk hizmeti sayısı 131 bin iken, 2023’te 3,3 milyon, senenin başından bu yana da bir milyona yakın işlem gerçekleştirildi. Öte yandan, “konsolosluk.gov.tr” üzerinden yapılan yıllık ortalama işlem sayısı ise iki milyonu buluyor.