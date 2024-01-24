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    'Talih taşı' bahçesine düştü: ABD ve Hindistan Alman gurbetçinin peşinde

    Kaynak: TGRT Haber / Düzenleyen:

    Almanya'da yaşayan Mahmut Şahin'in hayatı bahçesine düşen göktaşıyla değişti. 3.7 ağırlığındaki göktaşında Mars ve Jüpiter'in izlerine rastlandığını söyleyen Şahin, taşın değerinin ise 200 bin euronun üzerinde olduğunu aktardı. Göktaşını almak için ABD ve Hindistan'dan gelenlerin olduğunu da anlatan Şahin, "Gelecek parayı güvenli bir şekilde, belki de bir mülke yatıracağım. Taş Almanya'da kalacak, bu ailem ve benim için önemliydi. Almanya'dan bir teklif almasaydık onu saklayacaktık." dedi. 

    &#039;Talih taşı&#039; bahçesine düştü: ABD ve Hindistan Alman gurbetçinin peşinde
    Yaşam Haberleri  / TGRT Haber

    Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin, Alman basınının gündemine oturdu. Geçtiğimiz yıl evinin bahçesine düşen göktaşıyla hayatı değişen Şahin, göktaşının incelenmesi için uzmanlara danışınca taşın değerli materyallerle çevrili olduğunu öğrendi. 

    Almanya'nın Bild gazetesine konuşan Şahin, göktaşının düştüğünü duyurduklarında dünyanın çok farklı bölgelerinden teklifler geldiğini söyledi. Hindistan'dan bir alıcıyla da görüştüğünü aktaran Şahin, "Katar'da açık artırmaya çıkarılacaktı. Bir kere ABD'den de satın almak isteyen insanlar geldi" ifadelerini kullandı.

    BİRKAÇ MİLYON KİLOMETRE SEYAHAT ETMİŞ

    3.7 kilogram ağırlığındaki göktaşını inceleyen uzmanların çok etkilendiğini söyleyen Şahin, göktaşının Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağında bulunduğunu ve birkaç milyon kilometre seyahat ettiğini öğrendiklerini aktardı.

    BİNLERCE EURO DEĞERİNDE

    Sonuçlanmak üzere olan somut görüşmeler içinde olduklarını belirten Şahin, alıcının kim olduğunu ise açıklamadı. Şahin, göktaşının fiyatını da söylemezken fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Şahin, satıştan elde edecekleri gelirle ne yapacağını da söyledi. Şahin, "Gelecek parayı güvenli bir şekilde, belki de bir mülke yatıracağım. Taş Almanya'da kalacak, bu ailem ve benim için önemliydi. Almanya'dan bir teklif almasaydık onu saklayacaktık." dedi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: TGRT Haber
    AbdGöktaşıHindistanAlmanya
    Haberler > Yaşam > 'Talih taşı' bahçesine düştü: ABD ve Hindistan Alman gurbetçinin peşinde
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