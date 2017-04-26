Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer AK Partili yöneticiler, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına suikast suçuna azmettirmek"ten suç duyurusunda bulundu.

AK Parti avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına üç sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.Dilekçede Defarges'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında televizyon kanalında sarf ettiği "Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı, ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım." sözlerine yer verildi.

Defarges'ın açıklamalarının, uzun süredir Batı'da devam eden AK Parti'nin kurucu genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti'ye, Türkiye'ye, Türk milletine yönelik düşmanlığın geldiği noktayı açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

"Millet olarak sessiz kalınması asla mümkün değildir"



Erdoğan'ın, Cumhuriyet tarihinde milletin sandık başına gidip tercih yapmasıyla, yani doğrudan doğruya vatandaşların kendi tercihiyle belirlenmiş ilk cumhurbaşkanı olduğu vurgulanan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yargı denetiminde gerçekleştirilen gizli oy-açık tasnif ilkelerinin benimsendiği demokratik bir seçim sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından yüzde 52 oyla doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı sıfatına sahip olan ve temel hak ve hürriyetler ile demokrasimizin gelişmesi doğrultusunda sayısız reformların mimarı olan, milyonlarca kişi tarafından sevilen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçak saldırıya karşı millet olarak sessiz kalınması asla mümkün değildir."

Dilekçede, Defarges hakkında, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 310, 313 ve ilgili maddelerine göre gerekli tahkikat yapılarak kamu davası açılması istendi.

Dilekçede, müşteki olarak şu isimler yer aldı:

"AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Öznur Çalık, Erol Kaya, Şaban Dişli, Fatih Şahin, Yasin Aktay, Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Nükhet Hotar, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş."