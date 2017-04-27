Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliği resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

7 TERÖRİST TESLİM OLDU



"Tunceli Aliboğazı Bölgesinde BTÖ’ne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonda; saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır.Temas sonucu (1) terörist ölü olarak, (1) terörist ağır yaralı, olarak ele geçirilmiş, (7) terörist ise teslim olmuştur. İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihinde terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde (7) terörist etkisiz hale getirilmiştir.Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplamda; (8) terörist ölü, (1) terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, (7) terörist ise teslim olmuştur. Bölgede Operasyonlara devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."