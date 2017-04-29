Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü bir tankerde yangın çıktı. Tankere havadan ve denizden müdahale edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışması başladı. Meydana gelen yangında 7 kişi yaralandı. Yangına müdahale eden römorkörlerden biri de yandı. Bunun içindeki 3 mürettebat hastaneye gönderildi. Körfez gemi trafiğine kapatıldı.

Kocaeli Körfezi'ndeki bir tankerde yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumalanrın yükseldiği tankere itfaiye ekipleri karadan ulaşamadı, alevlere havadan ve denizden müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dakikalar sonra Tütünçiftlik açıklarındaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yapıyor.

NTV yayınına bağlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, patlama riskinin bulunduğunu söyledi.



Tankerdeki yangının bekleme yaparken çıktığı öğrenildi.

DENİZE ATLAYAN MÜRETTABAT KURTARILDI

Denize atlayan mürettebatın ise, kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.