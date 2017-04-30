Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PYD/YPG/PKK mensubu 4’ü üst düzey yönetici 117 hain etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye’nin kuzeyindeki Karaçok dağlarında bulunan bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik 25 Nisan’da gerçekleştirilen hava harekâtlarının sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hava harekâtlarında Sincar Dağı bölgesinde bulunan PYD/YPG/PKK kamplarındaki 40’tan fazla terörist, Karaçok Dağı bölgesindeki PYD/YPG/PKK üslenme alanında da 4’ü üst düzey olmak üzere 49 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Aralarında sözde üst düzey sorumluların da olduğu 90’ın üzerinde terörist yaralandı.



EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu jetler, dün 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalı ile 08.31-09.27 saatleri arasında Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine iki ayrı hava harekâtı düzenlendi. Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması sonucu, eylem hazırlığında oldukları belirlenen Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekâtlarda her iki bölgedeki silah mevzileri ve 5 barınma alanı imha edildi. Tunceli’nin Hozat ilçesinde de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 20’ye ulaştı. Van’ın Çatak illçesin ise çıkan çatışmada da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütten kaçan bir terörist, silah ve teçhizatıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.



GÖZ AÇTIRILMIYOR

Her yerde bahar temizliği

PKK’lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği bahar operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Soğuksu köyü kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmatların saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine ekipler bölgede arama yaptı ve şunları ele geçirdi: Bixi marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 150 mühimmat ile 10 şarjör, AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait bin 300 mühimmat, 6 RPG-7 roket başlığı, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 el bombası fünyesi, 82 TNT’li fünye, 41 fünyeli ve 36 fünyesiz el bombası.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silvan, Hazro, Lice ve Hani ilçe kırsalında sürdürülen operasyonlarda da teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcılar (EYP) teker teker belirlenip imha edildi.