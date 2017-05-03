Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azez'deki AA muhabiri, Halep ilinin Türkiye sınırındaki ilçe merkezinde Meytem Camisi avlusunun hemen dışına park etmiş bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamanın meydana geldiği yerin yakınlarında Suriye Geçici Hükümetine ait bir bina bulunduğunu bildirdi. İlçedeki sahra hastanesinde görevli doktor Hasan Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu biri Özgür Suriye Polisi üyesi 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 4 sivilin tedavisinin ise sahra hastanesinde devam ettiğini duyurdu.

Saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, olay sırasında Suriye'de olduğunu aktardı.

Ebu Hatab, "Azez'de toplantımız vardı ama güvenlik endişesiyle başka bir yerde yaptık. Binamızda sadece memurlar bulunuyordu. Binamız zarar görmedi. Saldırıyı kimin yaptığına dair henüz elimizde yeterli bilgi yok." diye konuştu.

"Bize göre bu saldırıları düzenleyenler Suriye halkını hedef almıştır." diyen Ebu Hatab, aynı binanın 2 ay önce toplantı yaptıkları sırada ağır silahlarla 1 saate yakın tarandığını dile getirdi.

Ebu Hatap, "Dera'daki ofisimiz de daha önce DEAŞ tarafından hedef alınmıştı. Saldırıda aralarında 1 bakanın da bulunduğu hükümet çalışanı 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca İdlib'teki ofislerimiz de Rus hava saldırılarına maruz kaldı." dedi.

Patlama sonrası Meytem Camisi avlusunun dış duvarlarında büyük hasar oluşurken, yakınlardaki bazı araçlar alev aldı.