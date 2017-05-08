Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava araçlarının uydu haberleşmesi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ilk yerli üründe sona gelindi.



CTech; savunma, güvenlik, telekomünikasyon, havacılık ve uzay alanlarında Türkiye'ye özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve güvenli haberleşme alanındaki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyet gösteriyor.



İnsanlı ve insansız hava platformları için özgün, geniş bantta ve yüksek veri hızlarında görüntü-veri aktarmaya imkan sağlayan uydu haberleşme terminal ürün ve çözümleri üzerinde çalışan şirket, bu alanda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.



Bu çalışmaların bir sonucu olarak, başta Türkiye'de geliştirilen insansız hava araçları (İHA) olmak üzere hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde kullanılan diğer askeri ve sivil hava araçlarda kullanılmak üzere üretilen hava uydu terminali, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenecek.



Hava uydu terminali, yurt dışına bağımlılığı azaltarak Türkiye'de özgün bir haberleşme sistemi geliştirmek amacıyla üretildi.



Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği terminalde dünya ölçeğinde yüksek teknoloji kullanıldı.



Yüksek güvenlikli şekilde geliştirilen terminal, özellikle önemli görevleri icra eden hava platformlarının operasyon mesafesi ve etkinliğini binlerce kilometreye kadar uzatabiliyor.



Bugüne kadar ithal hava uydu terminallerini kullanan Türkiye, CTech tarafından geliştirilen terminalle yerli olarak tasarlanan ve üretilen ilk ürüne kavuşmuş oldu.



Hava platformlarına yönelik ilk ürün grubunun, yıl sonu itibarıyla başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA'ları ve diğer hava araçları ile kamu görevlerinde faydalanılan hava araçlarında kullanımı hedefleniyor.