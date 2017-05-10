Eskişehir merkezli 4 ilde akademisyenlere FETÖ/PDY operasyonu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 4 profesör, 3 doçent doktor ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Eskişehir'e getirilen zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir merkezli 4 ilde akademisyenlere operasyon
10.05.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yapılanmasına yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda akademisyenlerin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.
Etiketler : akademisyen,fetö,eskişehir,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
472096 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/472096.aspx
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