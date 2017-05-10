Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir merkezli 4 ilde akademisyenlere FETÖ/PDY operasyonu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 4 profesör, 3 doçent doktor ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Eskişehir'e getirilen zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.