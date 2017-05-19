Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Donanması Karadeniz Filosuna bağlı çıkarma gemileri 151 borda numaralı "Azov" Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.



Geminin geçişi sırasında güvertede bir çok askerin tek sıra halinde olduğu ve İstanbul Boğazı'nı seyrettiği görüldü. Geminin ön bölümünde iki silahlı askerin nöbet tuttuğu ve birisinin sipere yatıp silahlı nöbet beklediği görüldü.





Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı. İstanbul Boğazı'nı geçen Rus gemilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki bot da eşlik etti.

Öte yandan, Rus savaş gemisinin, Dolmabahçe açıklarında demirli bulunan Türk savaş gemisinin yanından geçtiği görüldü.



