Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

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Hakkari-Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Bu akşam saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü.

ARAÇ KAYALARIN ARASINDA KALDI

Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.