Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari-Çukurca karayolu ulaşıma kapandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari-Çukurca karayolu, dev kayaların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bir araç ise kayaların arasında kaldı.

Bu akşam saat 21.00 sıralarında Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü.

ARAÇ KAYALARIN ARASINDA KALDI

Kayaların geldiğini gören sürücüler canlarını zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülcan Arslan Ölene Kadar, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp yaşlı kadın 300 metrelik uçurumda ölü bulundu - GündemKayıp yaşlı kadın 300 metrelik uçurumda ölü bulunduKastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'lisanslı domuz çiftlikleri' iddiasını yalanladı - GündemDomuz çiftliği iddiası olay oldu! Açıklama geldiBüyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame hazırlandı - Gündem343 yıl hapis talebi, başkan yardımcısı da aralarındaBeton direğe çarpan araç ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı - GündemBeton direğe çarpan araç ikiye ayrıldıYarın Türkiye'ye yeniden giriş yapacak! Uzmanlar uyardı, toz taşınımı ölüme dahi yol açabilir - GündemYarın Türkiye'ye giriş yapacakÖzgür Özel, Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk krizini anlattı: Fotoğrafları gösterdiler - GündemKoltuk krizinin perde arkası: Fotoğrafları gösterdiler...
Sonraki Haber Yükleniyor...