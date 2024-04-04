Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Güncel > Artvin-Erzurum yolunda heyelan! Geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Artvin-Erzurum yolunda heyelan! Geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Artvin-Erzurum yolunda heyelan! Geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Güncel Haberleri

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan dolayısıyla yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. KGM'den heyelan sonrası açıklama geldi.

Artvin-Erzurum Devlet Yolu Halis Yılmaz Köprüsü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), oluşan heyelana yönelik açıklamada bulundu.

YOL GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

KGM, X resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artvin-Erzurum Devlet Yolu'nun 1,2. km'sinde (Halis Yılmaz Köprüsü mevkii) meydana gelen heyelan nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır."

Düzenleyen:  - Güncel
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yargıtay Başkanı 15 turda belirlenemedi, seçim bayram tatili sonrasına kaldı - GüncelYargıtay başkanı 15. turda da seçilemediTekirdağ'da zincirleme kaza! 24 kişi yaralandı - GüncelTekirdağ'da zincirleme kaza! 24 kişi yaralandıAFAD ve Kandilli'den ilk veriler! Malatya'da 4.5'lik deprem - GüncelMalatya'da 4.5'lik depremİşte DEM'li Abdullah Zeydan'a başkanlığı kaybettiren sözler - Güncelİşte DEM'li Zeydan'a başkanlığı kaybettiren sözlerSeçim bitti itiraz süreci başladı, birçok ilde az farklar var - GüncelSeçim bitti itiraz süreci başladıLGS başvuru süresi yarın 17.00'ye kadar uzatıldı - GüncelLGS başvuru süresi yarın 17.00'ye kadar uzatıldıİyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü! - GüncelBuğra Kavuncu, oy kullanmaya gittiği okulda tepki gördü!Bingöl'de kafa kafaya facia! Kağıt gibi ezildiler, ölü ve yaralılar var - GüncelKafa kafaya facia!Sevenleri bir araya geldi! Batuhan ağabey için iftar verildi - GüncelSevenleri bir araya geldi! Batuhan ağabey için iftar verildiAFAD son dakika olarak geçti! Bingöl'de korkutan deprem - GüncelAFAD son dakika olarak geçti! Bingöl'de korkutan deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...