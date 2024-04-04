Artvin-Erzurum yolunda heyelan! Geçici olarak ulaşıma kapatıldı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan dolayısıyla yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. KGM'den heyelan sonrası açıklama geldi.
Artvin-Erzurum Devlet Yolu Halis Yılmaz Köprüsü mevkiinde heyelan meydana geldi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), oluşan heyelana yönelik açıklamada bulundu.
YOL GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI
KGM, X resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Artvin-Erzurum Devlet Yolu'nun 1,2. km'sinde (Halis Yılmaz Köprüsü mevkii) meydana gelen heyelan nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır."
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Güncel