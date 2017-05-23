Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve KHK'larla kapatılan FETÖ'ye ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı bildirildi.