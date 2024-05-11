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Ambulansta feci kaza! Oksijen tüpü patladı, sağlıkçılar yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ambulansta feci kaza! Oksijen tüpü patladı, sağlıkçılar yaralandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

Feci olay Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda yaşandı. Park halindeki ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında parlama meydana geldi.

2 SAĞLIKÇI YARALANDI

Bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANAN AMBULANS SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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