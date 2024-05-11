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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yeni atama kararı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına iki yeni atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre ikinci Başkanı Mehmet Bıçkıcı oldu.

Kamu İhale Kuruluna atanan yeni üyeler ise şu şekilde:

  • Osman Şahin,
  • Halil Yılmaz
  • Mehmet Aydın,
  • Kadir Cabur,
  • Mehmet Demiroğlu,
  • Necmi Keskinsoy,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı - 1. Resim

HAMDİ GÜLEÇ KİMDİR?

Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atanan Hamdi GÜLEÇ, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı - 2. Resim

Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü.

2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığına geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü.16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanan Hamdi GÜLEÇ, 25 Nisan 2012 tarihinden itibaren Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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