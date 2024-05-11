Fatma Şahin: Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Aile Vakfı ve Gaziantep Aile Akademisi ortaklığında gerçekleştirilen Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuştu. Şahin, "Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ GAZİANTEP - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 2024 ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Bu çerçevede, Gaziantep’te 100’e yakın yerli ve yabancı akademisyenin katılımıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu dün başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aile Vakfı ve Gaziantep Aile Akademisi ortaklığındaki üç günlük sempozyumun teması “Küresel tehditler karşısında aile” olarak belirlendi.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “Aile kurumunu güçlendirecek her bir adımı; Türkiye’yi güçlendirecek, insanlığı ayakta tutacak, küresel adalet ve hakkaniyeti tesis edecek önemli bir strateji olarak görüyoruz. Bütün bu küresel tartışmaların merkezinde, karşımıza her gün çıkarılan yeni sapkın ifadeler var. Bize ait olmayan ve değerlerimize aykırı kavramları asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de “Bu sempozyum bize yol gösterecek. Şehri güçlü, huzurlu, mutlu kılmanın yolu, aile merkezli çalışmaktır” ifadelerini kullandı.