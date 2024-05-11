Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fatma Şahin: Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak

Fatma Şahin: Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatma Şahin: Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Aile Vakfı ve Gaziantep Aile Akademisi ortaklığında gerçekleştirilen Uluslararası Aile Sempozyumu'nda konuştu. Şahin, "Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ GAZİANTEP - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 2024 ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Bu çerçevede, Gaziantep’te 100’e yakın yerli ve yabancı akademisyenin katılımıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu dün başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aile Vakfı ve Gaziantep Aile Akademisi ortaklığındaki üç günlük sempozyumun teması “Küresel tehditler karşısında aile” olarak belirlendi.

Fatma Şahin: Şehri mutlu kılmanın yolu aile merkezli çalışmak - 1. Resim

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “Aile kurumunu güçlendirecek her bir adımı; Türkiye’yi güçlendirecek, insanlığı ayakta tutacak, küresel adalet ve hakkaniyeti tesis edecek önemli bir strateji olarak görüyoruz. Bütün bu küresel tartışmaların merkezinde, karşımıza her gün çıkarılan yeni sapkın ifadeler var. Bize ait olmayan ve değerlerimize aykırı kavramları asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de “Bu sempozyum bize yol gösterecek. Şehri güçlü, huzurlu, mutlu kılmanın yolu, aile merkezli çalışmaktır” ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı - GündemResmi Gazete'de yeni atama kararıÖğrenci ve öğretmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı - GündemÖğrenci ve öğretmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtuBakan Göktaş 'müjde' diyerek tarih verdi: İşte evlilik kredisiyle ilgili tüm merak edilenler... - Gündemİşte evlilik kredisiyle ilgili tüm merak edilenler...Maltepe'de faciaya ramak kala... Motosikletli, otobüsün altında kalacaktı, o anlar kameralarda - GündemMaltepe'de faciaya ramak kala... Motosikletli, otobüsün altında kalacaktı, o anlar kameralardaMEB duyurdu: Öğretmen atama sonuçları açıklandı - GündemMEB duyurdu: Öğretmen atama sonuçları açıklandıErdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası - GündemErdoğan, Bahçeli ile ne konuştu?
Sonraki Haber Yükleniyor...