Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı Havzası'nda bulunan 10 bungalov ev ve restoranın Kaçak yapıldığını belirledi.







Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iş makineleri ve çok sayıda Jandarma, zabıta ekibi yıkım için bölgeye geldi.







Tesislerin giriş bölümünü araçlarla kapatan işletme sahibi ve yakınları yıkım ekibi ve jandarmanın girmesine izin vermedi. Olay yerine destek olarak Çevik Kuvvet ekibi gönderildi.







Park edilen araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol açıldı. Bu sırada işletme sahibinin yakınları yıkımı yapacak iş makinelerinin anahtarlarını gizlice alarak yıkımın yapılmasını engellemek istedi.







Görevliler anahtarları alan kişilerle görüşerek araçların anahtarlarını aldı.





Yıkımı engellemeye çalışan tesislerin sahibi Sedat Karaaslan elindeki hançer ile kendine zarar vereceğini söyledi.







Jandarma ve Çevik Kuvvet ekibi tesislere girince işletme sahibi ve yakınları arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Polis direnen 1'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.







Bazı kişiler bungalov evlerin çatılarına çıkarak yıkıma engel olmaya çalışırken, tesisleri kendilerinin yıkacağını bildirdi. Yıkım ekipleri tesislere girerken, direnen kişilerle görüşmeler yapılmaya başlandı.



