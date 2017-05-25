Erdoğan, yeni NATO Karargah binasında "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na iştirak etti.
Devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyon sonrasında yeni NATO Karargah binasının devir teslim töreni yapıldı.
Tören, Belçika Başbakanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın kısa birer açılış konuşmasıyla başladı.
Ardından, Vaşington Andlaşması'nın V. Maddesi-11 Eylül ve Berlin Duvarı anıtlarının devlet ve hükümet başkanları huzurunda açılışı gerçekleşti.
Daha sonra Belçika Kralı Philippe, yeni NATO Karargah binasına gelerek, 28 üye ülke devlet liderleriyle el sıkıştı.
Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından devir teslim töreni yapıldı.
Çalışma yemeğine geçilmeden önce NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Törende, 28 üye ülke devlet liderleri için ayrılan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump yan yana oturdu.