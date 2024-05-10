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Haberler > Gündem > Maltepe'de faciaya ramak kala... Motosikletli, otobüsün altında kalacaktı, o anlar kameralarda

Maltepe'de faciaya ramak kala... Motosikletli, otobüsün altında kalacaktı, o anlar kameralarda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de motosiklet sürücüsü, kaygan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Maltepe Başıbüyük Dağ Yolu üzerinde saat 21.30 sıralarında yolda ilerleyen İETT otobüsü kaygan yolda şoförünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip tekrar kendi şeridine girdi.

O sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü ise otobüs ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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