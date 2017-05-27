Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ülkemizi dilim dilim doğramak için yutmak için kurulan planları, Çanakkale'de yerle yeksan etmiştik. 15 Temmuz'da heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Askerlerimiz bölücü teör örgütleri ile mücadele heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Suriye'deki Fırat Kalkanını'da bu kapsamda sayabiliriz.

- Türkiye'nin darbeler dönemini kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. O gün verdiğimiz şehitlerimizin tek bir kanı, tek bir nefesi boşa gitmemiştir.

- 15 Temmuz’un diğer darbelerden farkı milletimizin ortaya koyduğu iradedir. Bu millet o gece göğsünü siper etti. Bir şey ortaya çıktı. İman geçilmez bir kaledir.

- 15 Temmuz günü FETÖ'nün üzerine tüm milletimiz yürümüştür. Milletlerin tarihlerinde böyle şahlanış dönemi her zaman ortaya çıkmaz.

- Şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Haklarınız konusunda bazı aksamalar olabilir. Fakat bu aksamalar içinde Aile bakanlığımız her zaman yanınızdadır. Valiliklerimizde aynı şekilde. Eğer hiç birisi gereğini yerine getirmiyorsa, bizim kapımızı çalın.