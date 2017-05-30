Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

İncirlik konusunda daha önce Türkiye'ye alternatif olarak Ürdün ile görüşen ve Türkiye'ye 2 hafta süre veren Merkel, bu konuda kararlı olduğunu ortaya koydu.

Bir gazetecinin, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesi konusunda baskıyı artırdığı yorumunu yapması ve Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grubunun bu konuda ne düşündüğünü sorması üzerine Merkel şunları kaydetti:

"BU KONU TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

"NATO Zirvesi'nde görüşmeleri sürdürme kararı aldık. Bu nedenle birlik partileri meclis grubu da dışişleri bakanlarının yapacağı bu görüşmelerin sonuçlarının beklenmesi görüşünde. Ancak daha önce de dediğim gibi benim için parlamenterlerimizin Türkiye'deki askerlerimizi ziyaret edebilmeleri tartışmaya açık değildir. Gelecekteki meclis oturumlarında bu işin nasıl devam edeceği konusunda karar alacağız ama şimdilik görüşmeler yapılacak."

ABD KONUSUNDA YUMUŞAK KONUŞTU

Merkel, ABD ile yaşanan krizin Avrupa'yı, Asya'da yeni ortak arayışına sürükleyip sürüklemediği şeklindeki sorusu üzerine de "ABD ile görüşmeler, diğer ortaklarımızla görüşmeler kadar önemli. Transatlantik ilişkilerin önemi çok büyük. Benim söylediğim, mevcut gelişmeler sebebiyle Avrupa'da kendi kaderimizi kendimizin belirlemesi için daha fazla sebep olması." dedi.