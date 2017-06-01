Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Makedonya Cumhuriyeti’nde yeni kurulan hükümete görevinde başarılar dilenerek, “Kurulduğu günden itibaren dostane ilişkiler yürüttüğümüz; bağımsızlığını, egemenliğini ve kalkınmasını desteklediğimiz Makedonya Cumhuriyeti’nde 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra yeni hükümetin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle yeni hükümete başarılar diliyor, hükümetin dost ve kardeş Makedonya halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Makedonya’da uzun süredir yaşanan siyasi krizin ardından kurulan yeni hükümetin Makedonya halkını beklediği huzura kavuşturması, ülkede birlik ve beraberliği sağlayarak istikrarı temin etmesi en samimi temennimizdir” denildi.