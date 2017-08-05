Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

150’ye yakın personelle Yeşildere’de gerçekleştirilen uygulamada mahallenin tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Havadan bir polis helikopteriyle de destek verilen uygulamada Çevik Kuvvet, trafik, Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri araçları durdurarak kimlik sorgulama ve araçlarda arama gerçekleştirdi, yunus timleri ise mahalle içerisindeki sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Araçları titizlikle inceleyen ekipler, şahısları ve çantalarını didik didik aradı. Uygulamadan memnun olan bazı mahalleliler polislere meşrubat ikram etti. Çalıntı ya da evrakları eksik olan araçları çekici vasıtasıyla alan trafik ekipleri ise, kişiler üzerinde de Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Saat 17.00’da başlayan uygulama yaklaşık 2 saat sürdü.