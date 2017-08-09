Çankaya Köşkü'nde saat 10.25'te başlayan toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katılıyor.
Çankaya Köşkü'nde güvenlik toplantısı
09.08.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım başkanlığındaki güvenlik toplantısı başladı.
Çankaya Köşkü'nde saat 10.25'te başlayan toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın katılıyor.
Etiketler : çankaya köşkü,güvenlik toplantısı,
494971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494971.aspx
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