Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye ekiplerin henüz ulaşamadığı bildirildi.
Antalya Kemer'de orman yangını çıktı
09.08.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.
Etiketler : Antalya,Kemer,orman yangını,
495082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495082.aspx
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