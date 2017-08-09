Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye ekiplerin henüz ulaşamadığı bildirildi.