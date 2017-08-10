Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşma yapan acentelere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kudüs'e gidiş-dönüş bilet ücretinin 159 dolar olduğunu bildirdi. Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Kudüs'e yapılan seferlerde uygulanacak bilet fiyatları hakkında açıklama yaptı. Bilal Ekşi, "Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. (S.Karakoç). Anlaşma yapan acentelere (Sabiha'dan) gidiş-dönüş bilet ücreti 159 dolardır." ifadelerini kullandı. Bir süre önce vatandaşlar tarafından sosyal medyada "#ThyKudüseİndirimYap" etiketiyle bir kampanya başlatılmıştı.