Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davada suç tarihinde Jandarma İstihbarat Okul Komutanı olan darbecilerin “Yurtta Sulh Konseyi” üyeleri arasında yer alan eski Kurmay Albay Murat Koçyiğit savunma yaptı. 15 Temmuz gecesi sivil olduğunu söyleyen Koçyiğit’e 16 Temmuz 07.13’teki 143. Filo koridorlarındaki kamuflajlı fotoğrafları gösterildi. Filodaki fotoğrafın kendisine ait olmadığını öne süren Koçyiğit, gözaltına alındığı sırada çekilen fotoğrafını kabul etti. Darbeci Koçyiğit, savunmasında emeklilik ikramiye parasını da isteyerek “pes” dedirtti. Darbe girişiminden önce emekli olmak için başvuru yaptığını anlatan Koçyiğit, “Yasalarca açıkça belirtilmesine rağmen SGK tarafından 1 ay içerisinde yapılması gereken emeklilik işlemleri 15 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılmamıştır. Yine OYAK tarafından 1 hafta içerisinde yapılması gereken emeklilik ve ikramiye ödemeleri hâlâ yapılmamıştır” diye konuştu. Sanık Koçyiğit, bir müşteki avukatının sorusuna karşılık üzerinden çıkan bin 100 dolar ve 250 TL’nin “kefen parası” olduğu yalanını uydurdu.