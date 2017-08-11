Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, İzmir'deki "gaybubet evi"nde yakalanan örgütün "il mali sorumlusu" ile "il imamı"nın özel hizmet sorumlusu ve kuryesi tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan ve İzmir'deki "gaybubet evi"nde önceki gün gözaltına alınan örgütün "il mali sorumlusu" Ahmet A. (42) ile "il imamı"nın özel hizmet sorumlusu ve kuryesi Ali P'nin (27) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Operasyonda yakalanan Ahmet A'nın "il abla yardımcısı" olan eşi Hilal A. da dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.