Fatih Erbakan Meclis'teki çay sohbetine neden çağrılmadı? AK Parti'den açıklama var

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Nisan 2024 12:00 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda siyasi parti liderleriyle çay sohbeti gerçekleştirmişti. Sohbete Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çağrılmamıştı. Konuyla ilgili AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" dedi.