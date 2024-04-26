Fatih Erbakan Meclis'teki çay sohbetine neden çağrılmadı? AK Parti'den açıklama var
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda siyasi parti liderleriyle çay sohbeti gerçekleştirmişti. Sohbete Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çağrılmamıştı. Konuyla ilgili AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda bazı siyasi parti liderleriyle çay sohbeti gerçekleştirmişti. Sohbete CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri yer almıştı.
ERBAKAN ÇAĞRILMAMIŞTI
Sohbette Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın çağrılmaması dikkat çekmişti. Herkes nedenini merak ederken, konuyla ilgili AK Parti cephesinden açıklama geldi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Fatih Erbakan’ın çay davetine çağrılmamasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TGRT’ye konuştu.
Güler, “Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi