Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlara yaklaşık bir milyon lira yardım yapıldığı bildirildi.

HAYAT 12 SAAT İÇİNDE NORMALE DÖNDÜ



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Temmuz'daki depremin ardından yaşanan sıkıntıların kısa sürede giderildiğini ve hayatın 12 saat içinde normale döndüğünü söyledi.



Bu şiddetteki bir depremin can kaybı yaşanmadan atlatılmasında, ilçedeki özgün mimarinin etkili olduğunu belirten Yılmaz, hasar tespiti için kendilerine bin 185 vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti.



Yılmaz, hasar tespit çalışmaları sonucunda, Bodrum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, 400 vatandaştan, evlerinde ağır hasar oluşanlara 3 bin 500'er lira, orta derecede hasar oluşanlara ise 2 bin 500'er lira olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira yardım yapıldığını kaydetti.



Ağır hasarlı yapıların çoğunlukla kırsal kesimde bulunduğu ve eski binalar olduğu öğrenildi.