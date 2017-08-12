Galatasaray Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan sivil Eren Bülbül için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eren'i daha 15'inde bizden ayıran teröre lanet olsun; başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan şehidimiz Eren Bülbül için başsağlığı mesajı
12.08.2017 - 01:22 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da 15'inde şehit olan Eren Bülbül için Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınlandı.
Galatasaray Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan sivil Eren Bülbül için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : eren bülbül,maçka,şehit,terör,
495608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495608.aspx
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