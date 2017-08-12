Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan sivil Eren Bülbül için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eren'i daha 15'inde bizden ayıran teröre lanet olsun; başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.