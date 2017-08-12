Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.45'te Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
Şemdinli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi!
12.08.2017 - 19:07 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 19:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Balkayalar Dağı'nda İnsanız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
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