Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 14.45'te Şemdinli Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.