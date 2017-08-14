Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır'dan Nahçıvan'a giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 85 CV 989 plakalı otomobil, Nahçıvan sınırı olan Dilucu sınır kapısı yakınlarında takla attı. Karşı şeride geçen araç içindeki Nahçıvan uyruklu 5 kişi, fırlayarak yola savruldu. Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen ve yaralananların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

