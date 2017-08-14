Iğdır'dan Nahçıvan'a giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 85 CV 989 plakalı otomobil, Nahçıvan sınırı olan Dilucu sınır kapısı yakınlarında takla attı. Karşı şeride geçen araç içindeki Nahçıvan uyruklu 5 kişi, fırlayarak yola savruldu. Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen ve yaralananların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Yollar kan gölü... Bu kez Iğdır: 2 ölü 3 yaralı
14.08.2017 - 21:38 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında da 7 kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi de yaralanmıştı.
Iğdır'dan Nahçıvan'a giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 85 CV 989 plakalı otomobil, Nahçıvan sınırı olan Dilucu sınır kapısı yakınlarında takla attı. Karşı şeride geçen araç içindeki Nahçıvan uyruklu 5 kişi, fırlayarak yola savruldu. Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen ve yaralananların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Etiketler : ığdır,trafik kazası,
496185 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/496185.aspx
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