Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beraberinde Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile birlikte Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen AK Partili Fevzi Şanverdi, burada basın mensuplarına İdlib konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden yapıların ordu tarafından en kısa zamanda ortadan kaldırılması ve askerlerin de yurtlarına dönmesini umduğunu kaydeden Şanverdi, “Astana’da yapılan görüşmeler çerçevesinde Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek üzere o bölgede çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu. Bize belirlenen sınırlarda orada kendi görevlerimizi ifa edeceğiz. Şükürler olsun ki son derece başarılı bir şekilde intikal süreci gerçekleşti. Genel olarak intikalin dün gece itibarıyla tamamlandığını biliyorum. Elhamdülillah kazasız belasız Astana’da belirlenen noktalara yerleşmiş durumdalar. İhtiyaç hasıl olduğu üzere hem asker hem de ağır sevkiyatlarımız devam ediyor” dedi.