Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ okullarına yönelik soruşturma derinleşiyor. Örgütün bel kemiğini oluşturan okulların kapatılması ve ardından buralarda görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonlar devam ederken, tutuklanan öğretmenlerden H.G. çarpıcı itiraflarda bulundu. Örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u 2014’te indirip kullandığını kabul eden şüpheli, “ByLock programı Google Play Store’dan kaldırıldıktan sonra örgüt içerisinde ‘Bilgin’ diye tabir edilen şahıslar tarafından Mikro SD kartlar vasıtasıyla yüklenmeye başlandı. ByLock programı deşifre olduktan sonra ‘Bilginler’ Google Play Store’da olmayan SHU isimli programı örgütün güvenlik üyelerine yüklemeye başladılar. Ayrıca VİBER görünümlü fakat VİBER ile hiçbir ilgisi olmayan güvenilir örgüt üyelerinin telefonlarına yüklemeye başladılar” ifadelerini kullandı.