Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 12 Ekim’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde göreve başlaması ardından bölgede zaman zaman silah sesleri duyuldu. Reyhanlı’dan da kimi zaman uzak kimi zaman da yakın noktalardan gelen sesler, kısa süre devam etti.

Batı illerinden TIR’larla sevk edilen bir fırtına obüsü ile zırhlı kurtarma aracı, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Oğulpınar Mahallesi’ne getirildi. Güvenlik önlemleri altında TIR’lardan indirilen askeri araçlar, Oğulpınar Hudut Karakolu’na geçti. Halk ve çocuklar Türk bayrakları ile askerlere destek verdi.Oğulpınar Karakolu zırhlı araçlar ve iş makineleri hazır bekliyor.