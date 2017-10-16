Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ile 50 kişinin yaralanmasına ilişkin 24'ü tutuklu 32 eski askerin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar eski binbaşı Hamza Mermer ile eski yüzbaşılar Duran Keskin, Ramazan Argunşah, Ufuk Kenan Konuk, Günay Kaya, Erdoğan Çelik, eski üsteğmen Yavuz Sarıoğlu ile 17 tutuklu er hazır bulundu. Duruşmaya, maktulların aileleri ile bazı müşteki ve mağdurların aileleri de katıldı.

Duruşma, sanık yoklamaları ve kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı.

Cumhuriyet savcısından davanın birleştirilmesi talebi

Sanıklar hakkındaki suçlamaların kısaca özetlendiği duruşmada, sanık savunmalarına geçilmeden önce cumhuriyet savcısı Eray Akkavak söz aldı.Cumhuriyet savcısı Akkavak, aynı mahkemede görülen FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasıyla ilgili 11'i tutuklu 99 sanığın yargılandığı dava dosyası ile bu davanın hukuki ve fiili irtibatının bulunduğunu belirterek, dava dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Talebe ilişkin görüşü sorulan sanık avukatları, Taksim Meydanı'ndaki olaylara ilişkin açılan davanın belli bir aşamaya geldiğini belirterek, talebin reddine karar verilmesini istedi. Müşteki ve mağdurların avukatları ise kararı, mahkemenin takdirine bıraktıklarını söyledi.Mahkeme heyeti, söz konusu talebe ilişkin karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

"Artık hesap zamanı"

TRT İstanbul çalışanları da duruşma öncesi adliye önünde toplandı.TRT İstanbul Müdürü Abdülhamit Avşar, burada yaptığı açıklamada, ''Artık hesap zamanı.'' değerlendirmesinde bulundu. Harbiye binasının işgali sırasında 3 vatandaşın şehit olduğunu belirten Avşar, bugün yargılanacak olan darbecilerin açtıkları ateş sonucunda 48 vatanadaşın da yaraladığını hatırlatarak, ''TRT ailesi olarak hainlerin yargılanmasını yakından takip edeceğiz. Bu ihanetlerin, Türk ve dünya kamuoyuna anlatılabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. TRT ailesi olarak tüm şehit ve gazilere ebediyen minnettarız ve onları hiç unutmayacağız, unutturmayacağız.'' diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harbiye'de şehit düşen Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz ise sanıklar savunmalarında suçlamaları inkar ettiklerine belirterek, ''Ne kadar inkar ederlerse etsinler, dışardan yardım gelmeyince tek tek çözülmeye başlayacaklar. Ağa babalarını deşifre edecekler. Allah, bu vatanı bölmek isteyen kim varsa gün yüzü göstermeyecektir. Sanıkların ağır bir ceza alacaklarını düşünüyorum. '' dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, İstanbul'daki ana darbe davasının sanıklarından Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı'nın eski alay komutanı albay Müslüm Kaya ile yeni Alay Komutanı Nebi Gazneli’nin bizzat organize ettiği ve bizzat talimatlarını verdiği olay tarihinde Hasdal Kışlası'na gelen kurmay subaylar binbaşı Hamza Mermer ile yüzbaşılar Duran Keskin, Ramazan Argunşah, Ufuk Kenan Konuk, daha sonra radyoevinden Taksim Meydanı'na geçen kurmay yüzbaşılar Günay Kaya ve Erdoğan Çelik, Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapan Yavuz Sarıoğlu başlarında olmak üzere 19 er ile TRT Harbiye radyo binasından Taksim Meydanı'na geçen 6 erin askeri araçlarla tahminen saat 21.30-22.00 sıralarında Hasdal Kışlası'ndan çıkış yaptıkları belirtiliyor.

İddianamede, şüphelilerin saat 22.30 sıralarında TRT radyoevinin önüne gelerek işgal etmeye çalıştıkları, bu sırada darbecilerin neden oldukları olaylarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Filistin kökenli Fas'lı Jaoad Merroune'nin isimli vatandaşların şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı anımsatılarak, Harbiye'deki TRT radyoevi binasının darbeci askerlerce işgal edildiği ve işgal sonrası olayları protesto amacıyla radyoevi binası civarına toplanan sivil vatandaşların üzerine, bina içerisinde bulunan şüpheli askerlerce hedef gözetilerek ve bizzat öldürme kastıyla ateş edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bir kısım şüpheliler hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep ediliyor.