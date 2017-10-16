Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği, Ergani-Çermik karayolundaki yangının askerî alan içerisinde değil, dışındaki tarlada meydana gelen anız yangınından ibaret olduğunu açıkladı. Diyarbakır Valiliği, Ergani-Çermik karayolundaki yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir takım basın-yayın organlarında ilimiz Ergani ilçesi sınırları içerisinde bulunan 52. Mühimmat Birlik Komutanlığında yangın çıktığı yönünde haberlere yer verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği şekilde yangın 52. Mühimmat Birlik Komutanlığında meydana gelmemiştir. Askerî alanın dışında, tarlada meydana gelen anız yangınından ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından ivedilikle müdahale edilerek yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. 52. Mühimmat Birlik Komutanlığı ile ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir” denildi.