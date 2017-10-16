Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu ve ona destek veren federal polis güçleri, boşaltılan mevzilere yerleşip zırhlı araçlarla ana caddelerde denetimi sağladı.

PKK'LILAR HUMMER CİPLERLE TUR ATIYOR

Peşmerge'den ağır silah alan terör örgütü PKK'lı militanların ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attıkları bildirildi.

PKK'LILAR SOKAK BAŞLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Peşmerge'den ağır silah alan terör örgütü PKK'lı militanların ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attıkları görülüyor. PKK'lıların Peşmerge'nin çekildiği kent merkezindeki bazı sokak başlarını tuttuğu, ellerine silah alan gönüllü Kürt sakinleri yönlendirdiği iddia ediliyor.

PKK'NIN SİPERE YATMASINA TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın Kerkük'e yığınak yapmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz" denildi.

İşte Dışişleri'nin açıklaması:

'IKBY'nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrımeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti'nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz.'