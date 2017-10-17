Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43 yıldır hem ülkemizde hem de yurt dışında yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlas Vakfı, içme suyu olmayan Afganistan’ın Şibirgan şehrine bağlı Kızılayak köyünde hayırseverlerin yardımları ile su kuyusu açtı.

Bölgedeki içme suyu kaynaklarının tuzlu olmasından dolayı istifade edilemeyen Şibirgan’da açılan su kuyusundan 5 köy faydalanacak. Kuyunun açılış töreninde bir konuşma yapan İhlas Vakfı Afganistan temsilcisi Abdülhakim Mahdum, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İhlas Vakfının kurucusu merhum Enver Ören’e, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e ve kuyunun açılmasına destek veren bütün hayırseverlere dua etti.