Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2014'den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındığı iddia edilmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in kendi isteği ile görevden ayrıldığını açıkladı. Kenan İpek, 62. ve 63. Hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği de iddia edilirken, boşalan koltuğuna ise Selahattin Menteş getirildi.



