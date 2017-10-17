Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına başlandı.Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Şeker ile avukatı katıldı.Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" da tespit edilen Şeker, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, sanık Şeker'in tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 29 Mayıs'ta gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şeker hakkında daha sonra dava açılmıştı.