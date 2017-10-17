Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-AB ilişkilerine dair, "Almayacaksınız açıklayın. Ne siz bizi meşgul edin ne de biz sizi. 'Minderden kaçan biz olmayacağız' diyoruz." dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Kıymetli dostum Duda göstermiş olduğunuz ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatımız oldu. Türkiye olarak Polonya'nın BMGK geçici üyeliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konudaki desteğimiz tamdır. Bu süreçte dayanışmamız tam olarak olacaktır.



TİCARET HACMİMİZ ARTIRILABİLİR

Özellikle şu anda, 80 milyon Türkiye'nin, 38 milyon Polonya'nın nüfusu var. Bu ciddi potansiyel ikili ticaret hacmimizi arttırabilir. Şu anda 6 milyar dolar gibi bir seviyedeyiz. Ama bu rakam bu iki ülke için düşük bir rakam. Bunu 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu ticaret kazan-kazan esasına dayalı olarak devam edecektir. Birçok sektörde bunu geliştirebiliriz. Enerji konusunu ele alma imkanımız oldu. Biz enerjide tedarikçi bir ülke değiliz. Transit noktasında bir ülkeyiz. Adeta bir dağıtım merkeziyiz, böyle bir özelliğimiz var. Polonya'nın da tüketici olmanın yanısıra, kömür madenleri konusunda ciddi bir potansiyeli var. Enerjisinin ciddi bir kısmını buradan karşılama şansı var. Biz de enerjimizin bir kısmını termik santraller vasıtasıyla kömürde elde etmek niyetindeyiz.



AB'Yİ ELEŞTİRDİ

Fakat Polonya AB'de ama biz alınmıyoruz. Türkiye AB'ye hala alınmadı. Bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin birçoğunun bizimle mukayese edilebilir yanı yok. Biz diyoruz ki almayacaksınız söyleyin,minderden kaçan biz olmayalım.



3,5 MİLYON MÜLTECİ AĞIRLIYORUZ

Biz şu anda Suriye ve Irak'tan 3.5 milyona yakın mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar 30 milyar doların üzerinde harcama yaptık. AB'den aldığımız son destek rakamı, 885 milyon euro. Bize 2016'da 3+3 milyar avro vereceklerdi. "



POLONYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda konuşmasında Türkiye'ye teşkkür ederek, şu ifadeleri kullandı.

"Osmanlı İmparatorluğu, hiçbir zaman Polonya'nın parçalanmasını kabul etmemiştir. Padişahın törende Lehistan'dan bir elçi geldi mi diye sorması anlatılır. Her zaman Polonya'dan gelecek bir elçi bekleniyordu. Polonya milletinin hatırladığı ikinci jest ise Polonya Parlamento binasının anahtarı Osmanlı Padişahında bulunuyordu. 120 sene boyunca Polonya bölündü, parçalandı ama Türkiye hiçbir zaman bunu kabul etmemiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili uzun uzun konuştuk. Türkiye ile AB'nin her zaman aynı istikamette olduğuna inanıyorum. Türkiye uzun süredir müzakerelere katılıyor. Bu istikamette Türkiye çok çaba sarfetti. Türkiye, AB'nin çok önemli bir partneridir, bunu kimseye açıklamak zorunda değilim. Türkiye'ye karşı büyük teşekkürlerimiz oldu, mülteci krizindeki katkılarından dolayı."





