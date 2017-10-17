Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’de Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanları arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Vladimir Çaçibaya ve Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov katıldı. Görüşmede Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında askeri işbirliği, bölgesel güvenlik ve bölgede gerçekleşen ekonomi projeleri, uluslararası terörizm, bölgesel barış ve istikrar, devletlerin güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak projenin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi, Azerbaycan ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğü, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Azerbaycan ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne kesin destek verildi. Dağlık Karabağ ve Güney Osetya sorunlarının, devletlerin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesinin önemi belirtildi.

Gürcistanın başkenti Tiflis gerçekleşen toplantının sonunda Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Başkanları ortak bir belge imzaladı.