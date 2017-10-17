Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.Duruşmada, eski Orgeneral Akın Öztürk'ün konut astsubayı sanık İsmail Keskin savunmasını yaptı.Akın Öztürk'ü, İzmir'den Ankara'ya gelişinde Akıncı Hava Üssü'ne karşıladıklarını ve kızının evine bıraktıklarını, bir süre bekledikten sonra da evine geçmek için Akıncı Üssü'nden ayrıldığını anlatan Keskin, evine dönerken bir dönem beraber çalıştıkları, Başbakan Binali Yıldırım'ın özel kalem müdürü emekli Albay Murat Aydın'ın arayıp, Kızılay üstündeki alçak uçuşları sorduğunu, bilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Sanık Keskin, Murat Aydın'a yazdığı mektubu Mahkeme Başkanı Giray'a vererek, okunmasını istedi.

Kızılay'da alçak uçuş yapan uçakları ve İstanbul'da köprülerin kapatıldığını radyodan dinlemesi üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekat merkezini ve nizamiyesini arayıp neler olduğunu sorduğunu, nizamiyede telefonu açan kişinin Genelkurmay Başkanlığından silah seslerinin geldiğini söylemesi üzerine de tekrar Akıncı Üssü'ne dönerek, Akın Öztürk'e bilgi verdiğini ifade eden Keskin, Öztürk'ün yanına gittiğinde onun da televizyondan haberleri izlediğini gördüğünü, Öztürk'ün emriyle Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezini aradığını, telefonu açan kişinin "Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile görüşün" demesi üzerine, Partigöç'ün numarasını istediğini belirtti.

Partigöç'ü aradığını ve telefonu Akın Öztürk'e uzattığını ancak Partigöç ile görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberdar olmadığını belirten Keskin, Öztürk'ün emir astsubayıyla da görüşmüş olabileceğini dile getirdi. Keskin, Akın Öztürk'ün birçok telefon görüşmesi yaptığını, görüşmelerinin birinde "Birtakım olaylar oluyor, sen neredesin Abidin. Bir uçağa atlayıp gelsene" dediğini duyduğunu kaydetti.Keskin, 28 Temmuz'a kadar mesaisine devam ettiğini, savcılığın daveti üzerine ifadeye vermeye gitmesinin ardından tutuklandığını belirterek, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaların tümünü reddetti.

Sanık Keskin, savunmasının ardından çapraz sorguda avukatların sorularını yanıtladı.Başbakanlık avukatı İskender Minar, sanık Keskin'in kendisini savunmaktan ziyade Akın Öztürk'ü savunur mahiyette bir savunma yaptığını belirterek, bunun örgütsel bir tavır olup olmadığını sordu. Sanık Keskin, bu soruya "Benim bu lanet örgütle hiçbir ilgim yok. Sadece gördüklerimi anlattım. Ben o gün hiçbir şey yapmadım, irade kullanmadım, suç işlemedim." dedi.