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Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren anlar! Vatandaşlar seferber oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da yürekleri ağza getiren anlar! Vatandaşlar seferber oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir çocuk sulama kanalında akıntıya kapıldı. Çocuğu kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında iddiaya göre, sulama kanalının yakınlarından geçen ailenin Yasin isimli küçük yaştaki çocuğu, sulama kanalına düştü. Suyun yüzeyinde sürüklenen çocuk yüzmeye çalıştı.

Çocuğun düştüğünü görevler kurtarma için suya atladı. Bir süre suda yüzen vatandaşlar, çocuğu yakalamayı başardı. Suyun içerisinden geçen plastik bir boruya tutunan iki kişi, çocuğu çıkartmayı başardı.

Çocuğun canlı olarak kurtarılmasının ardından bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Olay yerinden götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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