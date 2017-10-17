Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında savunma alanındaki  iş birliğinin bundan sonra "GATe" ismi altında süreceği  bildirildi. 

Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın temsil ettiği  Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan  Silahlı Kuvvetler Komutanları toplantısı  kapsamında başkent Tiflis'te düzenlenen tüm üçlü ve ikili toplantılar sona erdi.
 
Görüşmeler sonunda, üç ülke arasındaki bölgesel savunma iş birliğine,  İngilizce kapı anlamına gelen "GATe" isminin verilmesi kararlaştırıldı.
 
Genelkurmay Başkanı Akar da bugün düzenlenen üçlü zirvenin ardından  yaptığı kısa konuşmada, üç ülke arasındaki   bu birlikteliğin "GATe" ismiyle  anılmasının teklif edildiğini ve bu teklifin de kabul gördüğünü açıklamıştı.
 
Orgeneral Akar  Gürcistan'dan yarın ayrılacak.