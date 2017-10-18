Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, geçtiğimiz 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, farklı meslek gruplarından 53 şüpheliyi, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten şüphelilerden 29'u adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 26'sı 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri devam eden 24 şüphelinin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği bildirildi.