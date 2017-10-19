Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR



3 kez ameliyat olan Baykal'ın 72 saatlik kritik dönemi atlattı.

Hayati tehlikesi devam eden Deniz Baykal'ın tedavi süreci tomografi sonuçlarına göre şekillenecek.

KÖTÜYE GİDİŞ YOK



Yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi edilen Deniz Baykal'ın durumunda kötüye gidiş olmaması bir umut ışığı olarak görülüyor.

BAYKAL'A ÖZEL PROF



Öte yandan, Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe, Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla İstanbul'dan Ankara'ya götürüldü.

Türe, yoğun bakımda uyutulan 79 yaşındaki Baykal'ı muayene etti.