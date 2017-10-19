Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki resmi karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine kadar gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yi Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanında yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Buhari, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Buhari, Külliye merdivenlerinde Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde poz verdi. Törende Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da hazır bulundu.Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke devlet başkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek.